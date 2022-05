Olhos nas estrelas, The Weather Station suspira e canta

“Expressei a fúria e agora é tempo de exprimir a tristeza. São emoções que se sucedem, não são?”. Tamara Lindeman, cantautora canadiana que assina enquanto The Weather Station, fala ao Ípsilon desde a sua cidade Toronto, a poucos dias de uma digressão que a trará a Portugal para cinco datas. Fala de uma surpresa chegada há dois meses intitulada How Is It That I Should Look At The Stars, álbum nocturno, álbum de recolhimento e introspecção em que a sua voz e piano são rodeados de instrumentação tão delicada – contrabaixo, percussão, saxofone e clarinete, flautas – que, por vezes, a sua presença é quase subliminar, pinceladas discretas mas essenciais para o quadro geral, sombras de som que acentuam o tom de vigília que atravessa as canções.