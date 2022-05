Juan José Millás: “A velhice é uma invenção cultural. Na natureza só há plenitude e morte”

Os dois homens conheceram-se há uns anos durante uma visita guiada a um dos mais importantes sítios arqueológicos europeus no que toca ao estudo da pré-história, na Serra de Atapuerca. O visitante é agora um escritor de 76 anos, à época já multipremiado, que esperou muito para se dedicar ao jornalismo mas que hoje é autor de reportagens e crónicas que atraem cada vez mais leitores. O guia é um respeitado paleontólogo de 68 anos, director do Museu da Evolução Humana de Burgos e um dos responsáveis científicos pelas escavações de Atapuerca, onde há décadas cientistas de várias áreas reúnem material e informação para que todos possamos ficar a saber um pouco mais sobre as origens do homem.