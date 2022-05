Sexta na TV: de Stranger Things até às estrelas, entre Bezos e uma revolução

CINEMA

Dia de Treino

AXN, 22h

Realizado por Antoine Fuqua, segue Alonzo Harris (Denzel Washington), um veterano da brigada de narcóticos do Departamento de Los Angeles que trabalha nos limites da legalidade, nas zonas mais problemáticas da cidade. Jake Haoyt (Ethan Hawke) é um polícia novato que acredita na justiça e sonha entrar na brigada de narcóticos local. Quando finalmente o consegue, torna-se parceiro de Harris, mas terá de provar o que vale e enfrentar os métodos pouco ortodoxos dele. Washington ganhou o Óscar de melhor actor com este papel; Hawke esteve nomeado para a estatueta de melhor actor secundário.

Havana

AMC, 22h14

Realizado por Sidney Pollack e nomeado para o Óscar de melhor banda sonora original (Dave Grusin), é uma espécie de Casablanca numa mítica Cuba, em vésperas da revolução. Jack Weil (Robert Redford), um jogador profissional embarca para a capital cubana com o objectivo de organizar um grande jogo de póquer. Na viagem conhece Roberta Duran (Lena Olin) e apaixona-se por ela. Pouco depois do desembarque, o marido de Roberta, o revolucionário Arturo (Raul Julia), é morto a tiro na rua e Roberta é presa e torturada. Jack consegue libertá-la, mas não é capaz de a convencer a deixar de apoiar a revolução contra Batista.

Planeta Terror

Fox Movies, 22h47

Realizado por Robert Rodriguez para o projecto Grindhouse, dividido com Quentin Tarantino, é uma homenagem ao cinema de série Z, com riscos na cópia, falhas de som e tudo o que um filme desses tem direito. E, para além disso, zombies ao ataque e uma mulher voluptuosa com uma arma no lugar de uma das pernas.

Um Segredo de Família

RTP2, 23h05

Eugenia volta à luxuosa fazenda da sua família, em Buenos Aires, após o pai sofrer um enfarte, e ali reencontra a irmã e a mãe. A reunião das três exacerba sentimentos antigos e a semelhança entre as duas irmãs causa confusões no seio da família – e também nos amantes e maridos que frequentam a casa. Um filme do argentino Pablo Trapero, com Martina Gusman, Graciela Borges, Bérénice Brejo, Joaquín Furriel e Edgar Ramírez.

SÉRIES

Culpas e Desculpas

RTP2, 22h01

Estreia da segunda temporada da minissérie escocesa, escrita por Neil Forsyth, que começou quando dois irmãos atropelaram um idoso, fugiram do local e tentaram encobrir o sucedido. A acção é retomada dois anos depois, quando um deles sai da prisão. Agora, o sentimento dominante não é de culpa nem medo, mas sim de vingança.

Stranger Things

Netflix, streaming

Estreia da quarta temporada. É um dos títulos mais vistos da plataforma e tornou-se um fenómeno cultural, com o seu carácter assumidamente nostálgico, associado ao gosto pela cultura americana dos anos 1980 e ao interesse pela ficção científica. Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores da série, revelaram que o enredo dos novos episódios sai da pequena cidade de Hawkins, no Indiana, em direcção à Califórnia e até à Rússia. Hoje chega a primeira parte; o segundo volume está previsto para o início de Julho.

Obi-Wan Kenobi

Disney+, streaming

Estreia. Ewan McGregor vestiu pela última vez o fato de Obi-Wan Kenobi em 2005, aquando de A Vingança dos Sith, terceira prequela de Star Wars. Agora, o actor escocês volta a ser o bem-amado jedi a que Alec Guinness foi o primeiro a dar vida. Nesta minissérie de seis episódios, passada dez anos após os eventos desse filme em que os jedi foram destruídos, o foco é uma aventura que Obi-Wan tem em Tatooine, onde está a cuidar de Luke, o filho de Anakin Skywalker/Darth Vader. Hayden Christensen também regressa à saga, como Vader.

DOCUMENTÁRIOS

Nike’s Big Bet

TVCine Edition, 20h30

Em 2019, quando se encontrava nos Mundiais de atletismo, em Doha, o treinador Alberto Salazar foi suspenso, na sequência de uma investigação da Agência Norte-americana Antidopagem, por instigar os seus atletas ao consumo de substâncias dopantes, em parceria com o médico Jeffrey Brown. Salazar era o mentor do projecto Oregon, um grupo de treino de alto nível financiado pela Nike, que entretanto foi interrompido pela marca. Este documentário, escrito e dirigido por Paul Kemp, narra o caso que abalou o mundo do desporto.

O Império Amazon: A Ascensão e o Reinado de Jeff Bezos

História, 22h15

Como é que Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo? É a esta pergunta que o documentário procura responder, traçando o percurso do fundador da Amazon (cuja liderança deixou para se dedicar a outras “paixões”, como a exploração espacial) desde os tempos em que era um jovem licenciado de Princeton à procura da sua oportunidade em Wall Street até ser um magnata com lucros astronómicos – um caminho pontuado por várias polémicas e críticas ao seu modelo de gestão.