As infecções malditas

A palavra “zoonose” era até há pouco tempo apenas conhecida e utilizada em meios científicos muito restritos, da biologia e da medicina, para designar doenças infecciosas que resultam da transmissão ao homem de um agente patogénico que estava alojado numa determinada espécie animal. Com a identificação do novo coronavírus SARS – CoV2, responsável pela doença Covid -19, a zoonose entrou na linguagem profana. Hoje quase toda a gente sabe que a actual pandemia tem uma origem dita “zoonótica”: um morcego teria iniciado a cadeia de transmissão no mercado da cidade chinesa de Wuhan. Vírus, micróbios, animais e humanos, conectados numa mesma cadeia, até parece uma revolução microbiológica em curso. Deu-se então a ocasião conveniente para explicações necessárias, baseadas em conhecimento científico, sobre o aumento da probabilidade de ocorrerem muitas outras zoonoses: as transformações antrópicas, tais como a desflorestação, a urbanização sob a forma das megápolis e as mudanças climáticas aproximaram os humanos dos morcegos, dos primatas, das espécies até há pouco quase desconhecidas, das aves selvagens. Por outro lado, a criação industrial de animais para a alimentação amplificou os elementos patogénicos. Em suma: aceleram-se as condições para que tenhamos de nos confrontar com uma natureza bioterrorista. Chamemos-lhe assim, com todo o desdém pelo imaginário apocalíptico das profecias das pandemias e pelas teses de uma vingança da natureza.