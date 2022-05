Varíola-dos-macacos: União Europeia vai avançar para compra conjunta de vacinas e antivirais

A informação é avançada na Suécia, com a indicação de que existirá uma distribuição limitada de vacinas em Junho. Espanha e Estados Unidos confirmam mulheres infectadas com o vírus da varíola-dos-macacos.

A União Europeia já terá decidido avançar com a compra conjunta de vacinas e de antivirais para combater os surtos de varíola-dos-macacos (também conhecida como vírus monkeypox, ou VMPX). Há mais de 300 casos em países não endémicos, a esmagadora maioria dos quais em países europeus.

A compra conjunta já tinha sido avançada no início desta semana pela porta-voz da Direcção-Geral da Saúde (DGS) para este surto, Margarida Tavares. A informação veiculada esta sexta-feira no jornal sueco Dagens Nyheter aponta que o contrato será assinado na próxima semana e poderemos ter distribuição limitada de vacinas de terceira geração ainda no mês de Junho.

Esta informação foi avançada pelo coordenador da vacinação sueco, Richard Bergstrom, que aponta que “após várias reuniões foi decidido que iremos comprar tanto vacinas como tratamento antiviral”. É ainda adiantado que as vacinas serão da farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic (a única de terceira geração aprovada) e os antivirais serão o tecovirimat, aprovados para a varíola e o VMPX – mas com poucos testes em humanos, dada a baixa incidência da infecção por VMPX.

Esta terça-feira, um estudo britânico indicava o potencial deste antiviral na redução do período de contágio e de apresentação de sintomas, mas o tecovirimat só foi utilizado num paciente com VMPX.

Mulheres infectadas em Espanha e Estados Unidos

Espanha é o país com mais casos em todo o mundo, tendo ontem confirmado a primeira mulher infectada naquele país. A notícia foi avançada pela agência espanhola EFE, que indica que o caso foi detectado na região de Madrid. Nos Estados Unidos, entre as nove pessoas infectadas com VMPX, há uma mulher. É o único caso no estado da Virgínia, com as autoridades de saúde locais a divulgar o género da pessoa infectada.

Não são casos únicos. Apesar de muitos países não divulgarem o sexo das pessoas infectadas já há casos confirmados de mulheres desde o início da semana, nomeadamente nos Emirados Árabes Unidos, na República Checa e na Suíça.

Continuam a surgir casos em mais países, como a Finlândia que registou o seu primeiro caso e o Canadá com dez novos casos (um deles num menor de idade). São mais de 300 pessoas infectadas em países onde o VMPX não é endémico. Portugal é o terceiro país com mais pessoas infectadas, tendo anunciado ontem 58 casos confirmados, atrás de Reino Unido (78) e Espanha (84).