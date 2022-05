Varíola-dos-macacos: Portugal regista maior aumento de casos, já são 74

Mais 16 casos em Portugal de varíola-dos-macacos (também conhecida como vírus monkeypox, ou VMPX). No total, existem 74 pessoas infectadas em território nacional, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo. É o maior crescimento no número de casos desde 18 de Maio – data da primeira comunicação da doença por parte da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Todos os infectados são homens, estando, de acordo com a DGS, estáveis e a ser acompanhados clinicamente. A maioria das pessoas infectadas tem abaixo dos 40 anos. Esta não é, no entanto, uma doença exclusiva de homens, dado que já foram confirmadas infecções em mulheres dos Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, República Checa ou Suíça.