Beira Baixa distribui kits para combater vespa asiática

Projecto tem como objectivo diminuir a pressão desta invasora sobre as espécies e habitat naturais da região, assim como proteger a produção de mel de abelhas

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) anunciou, esta sexta-feira, a entrega de equipamentos para destruição de ninhos de vespa asiática aos seis municípios que a integram.

“A destruição de ninhos permitirá diminuir a pressão sobre o estado de conservação de espécies e habitat naturais da região, assim como mitigar o impacte económico sobre a actividade apícola, que é muito representativa na Beira Baixa”, referiu a CIMBB, em comunicado. O mel de abelhas, produzido localmente a partir do néctar de rosmaninho, urze, flor de laranjeira, eucalipto e de carvalho,​ constitui um dos produtos de referência da região.

Estes equipamentos foram adquiridos no âmbito do projecto “Beira Baixa - previne e combate” aprovado e financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Representaram um investimento de 20 mil euros.

Este projecto, aprovado em final de 2021, tem como objectivo prevenir a disseminação da vespa asiática através da destruição e controlo de ninhos, visando a erradicação da espécie e a invasão de novas áreas.

“Os kits, que incluem equipamento de protecção individual para os operadores, foram distribuídos aos Gabinetes de Protecção Civil dos seis municípios que integram a CIMBB, dotando as equipas municipais de ferramentas específicas para a monitorização, combate e inactivação de ninhos daquela espécie exótica e invasora”.

A aquisição destes equipamentos específicos permite capacitar as equipas municipais para a inactivação de ninhos de vespa asiática no território, assegurando autonomia às intervenções municipais no combate à esta espécie.

“O investimento da CIM da Beira Baixa contribuirá, assim, para a melhor gestão da invasão daquele agente biótico na região, a médio e longo prazos e de forma sustentável, com intervenções orientadas para o controlo, prevenção e detecção precoce de focos de dispersão, visando a segurança dos cidadãos, a protecção da actividade agrícola e do efectivo apícola, bem como a minimização dos impactos sobre a biodiversidade.”

A CIMBB integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.