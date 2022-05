Voar num céu de poluição

A capital indonésia, Jacarta, é uma das cidades que mais sofre com a poluição do ar. Neste artigo, a imagem é o elemento principal.

O céu enche-se de ar poluído, mas há uma certa beleza em ver as aves a furar o horizonte turvo do amanhecer de Jacarta, na Indonésia. É uma das cidades do mundo que regista dos piores níveis de qualidade do ar. A fotografia, tirada na manhã desta sexta-feira, foi escolhida pela agência Reuters como imagem do dia.

A Indonésia tem cerca de 260 milhões de habitantes e é a quarta nação mais populosa do mundo, atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos. A capital Jacarta fica na ilha de Java, onde vive quase 60% da população da Indonésia, o que implica uma concentração desproporcional das actividades económicas. Na capital, existem cerca de 10 milhões de habitantes – o mesmo que a população de Portugal – e cerca de três vezes mais pessoas moram nos seus arredores. Jacarta é uma das cidades com mais poluição do ar do planeta.

Esta cidade é também considerada uma das mais vulneráveis do mundo a riscos ambientais (99 das 100 cidades mais vulneráveis ficam na Ásia). Desde a subida do nível do mar, ao abatimento da terra, cheias e inundações frequentes, assim como elevados níveis de poluição do ar, é a cidade que mais rapidamente está a perder terreno. Em 2050, espera-se que partes da cidade estejam já submersas. É também por essa razão que o Presidente indonésio, Joko Widodo, está a planear mudar a capital.