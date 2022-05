The Sims 4 já deixa os jogadores escolherem pronomes não-binários

​Uma actualização ao The Sims 4 acrescentou pronomes personalizáveis, naquele que é o mais recente passo do estúdio Maxis em direcção à inclusividade, para que mais jogadores se possam rever nos seus Sims.

Na secção Cria o Teu Sim, a ferramenta de criação de personagens, os jogadores podem escolher os pronomes predefinidos — ela/dela, ele/dele, eles/deles — ou acrescentar pronomes personalizados para os seus Sims. Dadas as complexidades da gramática inglesa, a última opção requer algum trabalho extra. Os jogadores que criem pronomes personalizados vão ter de incluí-los em diferentes partes de uma frase. Se isso te relembra das já esquecidas aulas de gramática, não te preocupes: o jogo inclui frases exemplificativas para referência. Depois, actualiza automaticamente para passar a usar os pronomes correctos.

As opções de pronomes estão disponíveis apenas na versão inglesa, para já, mas há planos para expandir a função às 18 línguas que actualmente fazem parte do The Sims 4, de acordo com um anúncio da Electronic Arts.

Os jogadores tiveram uma primeira amostra desta ferramenta em Janeiro, quando a Maxis anunciou, no ano passado, que ia começar a estudar como trazer pronomes personalizáveis para o jogo. A Maxis colaborou com grupos de defesa dos direitos LGBTQ — It Gets Better Project e GLAAD — para determinar a melhor forma de incorporar a opção. O produtor do The Sims 4, John “SimGuruDuck” Faciane, escreveu sobre a parceria numa publicação onde deu detalhes sobre a actualização — à qual chamou “um passo em direcção a uma experiência mais inclusiva para os Simmers”.

Antes, The Sims 4 determinava os pronomes com base num sistema binário — conforme o jogador designasse um Sim como masculino (ele/dele) ou como feminino (ela/dela). Desde o lançamento do jogo, em 2014, a Maxis tem vindo a flexibilizar as restrições de género, incorporando a possibilidade de os jogadores escolherem se o seu Sim veste roupas masculinas ou femininas, qual o tipo de corpo ou se engravida, independentemente da selecção de género inicial.

A nova ferramenta já foi testada, mas é possível que os jogadores encontrem ainda alguns erros, como conjugações incorrectas ou pronomes errados, estando encorajados a sinalizar e reportar.

“Ainda que esta actualização não seja a total e final representação do não-binarismo e outras diversidade de género, sentimos que é importante para nos aproximarmos mais e mais da inclusividade, à medida que tentamos descobrir formas de trabalhar dentro das limitações do nosso código”, acrescentou Faciane.

The Sims 4 ainda inclui linguagem não neutra, como homem polícia ("policeman") e mulher polícia ("policewoman”. Isso pode mudar, no entanto, uma vez que a EA tenciona continuar no caminho da representatividade.

“Tornar The Sims 4 mais inclusivo e neutro a nível de género é uma aprendizagem contínua e um processo de desenvolvimento para nós, e vamos continuar a adaptar esta ferramenta ao longo do tempo” escreveu a EA.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post