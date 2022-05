Turquia acredita ter detido líder do Daesh em Istambul

Alguns sites de informação turcos estão a noticiar a detenção do líder do Daesh, conhecido como Abu Hassan al-Hashimi al-Qurayshi, em Istambul. A notícia começou por ser avançada pelo portal de notícias OdaTV – “altos responsáveis turcos” disseram, entretanto, à Bloomberg que agentes dos serviços secretos e da polícia antiterrorismo da Turquia prenderam um homem que as autoridades acreditam ter assumido a liderança da organização jihadista quando o anterior líder do grupo foi morto, numa operação dos Estados Unidos na Síria, em Fevereiro.

A confirmar-se, Qurayshi terá tido um mandato de poucos meses, muito mais curto do que os seus antecessores. A notícia da sua confirmação como máximo responsável do grupo chegou dias depois de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi se ter visto encurralado por forças especiais norte-americanas na casa onde vivia, em Atmeh, no Noroeste da Síria, a 3 de Fevereiro, tendo decidido accionar uma bomba que o matou a si e à sua família.

Abu Hassan e Abu Hussein eram conhecidos por diversos nomes. Os aqui citados são os seus “nomes de guerra”, usados pelo Daesh. O facto de se apresentarem ambos como Hashimi al-Qurashi significa apenas que reivindicam ser descendentes do clã Banu Hashim, um dos principais da confederação tribal Qurashi (que controlava a Meca pré-Islão) e assim, descendentes de Maomé.

Ao contrário de Abu Ibrahim, que era um desconhecido quando assumiu o lugar de Abu Baqr al-Baghdadi (fundador do grupo, a partir do que restava da Al-Qaeda no Iraque) e que terá sido um chefe distante dos operacionais, figura mais simbólica do que executiva, Abu Hassan era considerado por analistas e vários serviços secretos como capaz de voltar a reunificar e relançar o Daesh.

Responsáveis de segurança iraquianos e americanos disseram à Reuters em Março que Abu Hassan é irmão de Baghdadi (morto pelos EUA em 2019, numa operação em Barisha, nas imediações de Atmeh, cinco anos depois de ter proclamado um califado na Síria e no Iraque) e membro, como ele, de um pequeno círculo de jihadistas iraquianos ultra-radicais que emergiu no Iraque na sequência da invasão dos EUA, em 2003. Há dois meses, o Governo iraquiano acreditava que Abu Hassan se encontrava de regresso ao Iraque, depois de muito tempo num esconderijo do lado sírio da fronteira.

Segundo as informações divulgadas pelo OdaTV, Abu Hassan terá sido detido na semana passada numa casa que as autoridades tinham sob vigilância. A operação realizada por agentes dos serviços secretos e da unidade antiterrorismo de Istambul foi liderada pelo chefe da polícia da cidade, Zafer Aktas, e decorreu sem que tivesse sido disparado qualquer tiro.

O suposto líder do Daesh já foi interrogado, o que permitiu obter “informações muito importantes sobre a organização”, adianta ainda o portal de notícias, acrescentando que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vai anunciar em breve “os detalhes da captura”.