Grupo pró-armas reúne-se no Texas com presença de Donald Trump

O mais influente grupo de pressão em defesa da venda de armas nos Estados Unidos, a NRA, dá início à sua convenção anual esta sexta-feira, na semana em que 19 crianças foram mortas numa escola no estado do Texas. O encontro, de três dias, vai contar com a presença do ex-Presidente dos EUA Donald Trump e realiza-se no Centro de Convenções Gordon R. Brown, em Houston, no Texas – a 450 quilómetros da escola primária de Uvalde, o local do mais recente ataque a tiro no país.