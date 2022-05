Presidente do Turismo de Portugal terá aconselhado Norte a afastar-se da TAP e a apostar na Iberia

Presidente da entidade, Luís Araújo, proferiu declarações em reunião com representantes da região Norte.

Numa reunião com agentes da região norte, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, incentivou o afastamento da TAP enquanto parceiro estratégico, aconselhando a aposta na companhia aérea espanhola Iberia, avança o Jornal de Notícias (JN) esta quinta-feira.

De acordo com o jornal diário – que baseia a informação nos relatos recebidos de vários participantes neste encontro –, a reunião foi marcada pelas críticas à companhia aérea portuguesa, com os representantes presentes a considerarem que a TAP tem remetido para segundo plano a região Norte. Como resposta às críticas, Luís Araújo terá aconselhado os responsáveis a esquecerem a transportadora nacional como parceiro estratégico, recomendando que as “agulhas” sejam viradas para a Iberia, devido à diversidade de ligações em Madrid.

O JN diz ainda que este desafio lançado pelo presidente do Turismo de Portugal foi bem recebido pelos participantes, que chegaram à conclusão de que os contactos com a Iberia devem ser aprofundados se não há uma solução benéfica para a região com a TAP.

A reunião foi promovida pelo Turismo do Porto e Norte e contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

As tensões entre a transportadora portuguesa e os representantes da região norte agudizaram-se em Abril, quando a TAP decidiu cortar sete rotas para este Verão, que ligavam o Porto aos seguintes destinos: Amesterdão, Barcelona, Bruxelas, London City, Madrid, Milão e Munique. Esta medida representou uma diminuição de 705 mil lugares, numa época que representa tradicionalmente um aumento da procura.