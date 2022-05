Moedas ouviu queixas dos moradores do Bairro da Boavista, deu-lhes razão e prometeu obras

Carlos Moedas tinha acabado de presidir ao lançamento da primeira pedra nas obras de novos 50 fogos para realojamento no Bairro da Boavista, na alfacinha freguesia de Benfica, quando três moradoras no bairro camarário se dirigiram a ele. O presidente da Câmara de Lisboa disponibilizou-se de imediato para as ouvir. E o que elas lhes tinham para dizer eram lamentos, muitos lamentos, pala falta de condições de habitabilidade das suas casas. Moedas ouvi-as, deu-lhes sempre razão e, no fim, prometeu avançar com obras em breve.