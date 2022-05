A poucos dias das celebrações, Boris Johnson congratula Isabel II pelo Jubileu de Platina

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai homenagear a rainha Isabel II, esta quinta-feira, a uma semana das celebrações que visam assinalar os seus 70 anos no trono. Para o chefe do Governo, a monarca é “a rocha” da nação, segundo excertos do discurso partilhados previamente pelo gabinete de Johnson​.

Isabel II, de 96 anos, assinalou sete décadas no trono em Fevereiro, mas a festa para comemorar o Jubileu de Platina da rainha ocorre, entre 2 e 5 de Junho, com uma série de eventos a nível nacional, incluindo um serviço de acção de graças e um concerto às portas do Palácio de Buckingham.

O Parlamento britânico reúne-se, esta quinta-feira, para endereçar à rainha “declarações humildes” de congratulação. A sessão, prevista para se iniciar às 12h30, será aberta com a intervenção de Boris Johnson e, de acordo com os excertos revelados, o primeiro-ministro do Reino Unido irá enaltecer o “serviço e dedicação ao dever sem paralelo”. “A única monarca que a maioria de nós neste país alguma vez conheceu e a rocha à qual a nossa nação e o nosso povo têm estado ancorados ao longo de tudo aquilo que estes últimos 70 anos nos atiraram para cima”, lê-se no texto enviado às redacções.

O principal foco do discurso do primeiro-ministro britânico deve estar na figura de Isabel II. “Esta mulher notável que, por Deus e pelo seu próprio direito, tem liderado o seu país através de tempos bons e maus”, espera-se que afirme, continuando, num tom elogioso, “que [a rainha] tem dedicado a sua vida ao seu povo, à sua adorada Commonwealth, à própria ideia daquilo que uma monarquia constitucional pode e deve ser”.

Os quatro dias de celebrações para marcar o 70.º aniversário de Isabel II no trono têm início na próxima quinta-feira, 2 de Junho, com o tradicional desfile militar anual Trooping the Colour. Durante o evento, aviões da Força Aérea vão encher os céus de Londres com cores. No dia seguinte, está prevista uma celebração de acção de graças na Catedral de São Paulo. Seguem-se um concerto no Palácio de Buckingham, no sábado, e um desfile pela capital britânica, no domingo.

Aos 96 anos, celebrados a 21 de Abril, Isabel II é a monarca viva há mais tempo no trono em todo o mundo — ​e a terceira com o reinado mais longo de todos os tempos. Tornou-se rainha em 6 de Fevereiro de 1952, com a morte do pai, Jorge VI, e, para além de ser soberana do Reino Unido, é ainda de 14 outros países, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Em Setembro de 2015, ultrapassou o período de tempo que a sua tataravó, a rainha Vitória, esteve no trono.