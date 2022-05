Sábado é dia de Fugas Especial Vinhos: uma edição refrescante para brindar ao Verão

Este sábado, 28 de Maio, a Fugas apresenta uma edição especial dedicada em exclusivo ao vinho que nos vai refrescar. Uma volta a Portugal com vinhos para todos os gostos e todas as bolsas na companhia de produtores e especialistas.

Não, o Verão não pede só vinhos brancos. E este sábado temos provas disso. Mas, claro, também não faltam bons brancos fresquinhos para acompanhar a leitura de mais um Especial Vinhos da Fugas.

É já uma tradição: duas vezes por ano, a Fugas lança uma edição integralmente dedicada aos mundos do vinho, a tempo do Verão e do Inverno. A primeira edição de 2022 sai este sábado, 28 de Maio.

E vem recheada: reunimos os nossos especialistas e trazemos-lhe mil e uma sugestões vínicas que vão tornar os dias de estio muito mais interessantes.

Naturalmente, o grande destaque é para esse contínuo debate, ideal para fazer à volta de uma mesa ao ar livre com um copo na mão: o que é um vinho de Verão? Pedro Garcias explica tudo, ficando nós já a saber que não, não são só brancos nem rosés. Pelo caminho também nos focamos na tradição que diz que o Verão pede branco: trazemos vinte excelentes vinhos brancos, escolhidos por Garcias, mas também por Manuel Carvalho, Edgardo Pacheco e José Augusto Moreira.

Não faltam sugestões de enoturismos ou dos melhores vinhos para beber numa boa esplanada, e também aprofundamos conhecimentos e entrar a sério no mundo do vinho.

Foto Fugas Especial Vinhos Verão 2022 dr

Enquanto por Trás-os-Montes vamos ficar a conhecer produções que começam a fazer um sério caminho de afirmação, pelo Douro vamos descobrir por que anda o planalto de Alijó nas bocas do mundo. Pelo Alentejo, seguimos a casta Antão Vaz, e por Bucelas descobrimos as virtudes do Arinto. E damos um salto aos Açores porque há novidades frescas na ilha do Pico.

Por este especial, não faltam também outros saborosos destaques, entre os os extraordinários Vintage da Quinta do Noval ou o sublime champanhe de Marie-Noëlle Ledru, que merece uma carta de maravilhamentos assinada por Pedro Garcias que vale mesmo a pena ler e com um entusiasmo juvenil.

Naturalmente, continuamos a acreditar que os vinhos não são apenas uma indústria, são (antes, durante e depois) histórias de pessoas. O nosso Senhor do Vinho desta edição é Mário Sérgio, o “vitivinicultor-engarrafador” da Quinta das Bágeiras, na Bairrada. A grande entrevista é ao mestre José Bento dos Santos, criador da Quinta do Monte d’Oiro e defensor da gastronomia portuguesa.

Temos mais para beber nesta Fugas, mas terminamos para já com outra tradição de Verão: a antecipação da nova edição do evento Vinhos de Portugal no Brasil, que regressa ao formato presencial no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Foto Mário Sérgio, o Senhor do Vinho NELSON GARRIDO

E, para pormos tudo em copos limpos: afinal, que vinhos bebem os políticos portugueses? Os líderes partidários contam-nos de sua justiça.

Este sábado, faça-nos companhia: vamos dar de beber ao Verão!