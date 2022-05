O regresso do velho drama da falta de trigo

Primeiro a pandemia e logo a seguir a invasão da Ucrânia despertaram um debate que a relativa previsibilidade do Portugal europeu tinha há muito silenciado: o da dependência crítica do país em relação a produtos básicos como os cereais, a base da alimentação humana. No essencial, porém, nada mudou com a covid-19 e com a guerra e é por isso que não há riscos no horizonte próximo de falhas de abastecimento de trigo ou milho, bem como de outro qualquer produto essencial. O que mudou foi a percepção de risco. A confortável ideia de que vivemos num tempo blindado a grandes acidentes da História esgotou-se e estatísticas como a que o INE divulgou esta quinta-feira sobre o trigo justificam atenção e serenidade.