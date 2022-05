Mihailo Ristic é o segundo reforço do Benfica para 2022-23

Lateral sérvio terminou o vínculo com o Montpellier e assinou um contrato com as “águias” até 2026.

O Benfica anunciou nesta quinta-feira a contratação do sérvio Mihailo Ristic. O lateral esquerdo terminou o contrato que o ligava ao Montpellier e chega a Lisboa a custo zero, para competir com Grimaldo ou acautelar a eventual saída do espanhol.

Internacional pela selecção da Sérvia em 26 ocasiões, Ristic cumpriu as quatro últimas épocas da carreira na Liga francesa (fez 99 jogos, com três golos e sete assistências), depois de ter também representado o Estrela Vermelha, o Krasnodar e o Sparta Praga.

Mihailo Ristic assinou contrato até 2026 e assume-se como a segunda contratação do Benfica para 2022-23, depois de assegurado o avançado croata Petar Musa.