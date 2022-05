Quinta na TV: Rui Veloso, Sita, Pessoa, vikings e uma Prova de obstáculos

CINEMA

Nunca É Tarde Demais

Hollywood, 17h40

Jack Nicholson e Morgan Freeman protagonizam esta lição de que nunca é demasiado tarde para aproveitar a vida. O primeiro é um multimilionário; o segundo, um operário. Cruzam-se num quarto de hospital, onde decidem realizar todos os pontos de uma lista de coisas a fazer antes de morrer. O filme é dirigido por Rob Reiner e escrito por Justin Zackham.

Três Verões

TVCine Edition, 22h

Todos os anos, entre o Natal e o Ano Novo, Edgar e Marta organizam uma grande festa na sua luxuosa casa de praia. O casal sempre pareceu transbordar de felicidade. Mas, em 2017, decidem cancelar a festa. Através de Madá, a governanta, e do velho Lira, pai de Edgar, vamos percebendo o que mudou. Estreada no Festival de Cinema de Toronto, uma comédia dramática sobre diferença de classes e esquemas de corrupção enraizados na sociedade brasileira, realizada por Sandra Kogut, segundo um argumento seu e de Iana Cossoy Paro. Para além de Casé, o elenco conta com Otávio Muller, Jéssica Ellen, Daniel Rangel e Rogério e Gisele Fróes (pai e filha).

Star Trek: Além do Universo

Fox, 00h

A Enterprise é atacada por uma espécie alienígena. A tripulação é forçada a abandonar a nave e fica presa e incontactável num planeta desconhecido. Com realização de Justin Lin e argumento de Simon Pegg e Doug Jung, esta é a 13.ª aventura da saga Star Trek e o terceiro dos reboots de J.J. Abrams. Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho e Anton Yelchin (a quem o filme é dedicado) voltam às suas personagens; Idris Elba e Sofia Boutella juntam-se ao elenco.

SÉRIE

Death In Paradise

Fox Crime, 22h

Estreia da décima temporada. A série criminal anglo-francesa segue Neville Parker (Ralf Little), um detective a trabalhar no suposto paraíso de uma ilha caribenha. Os novos episódios começam com o caso de uma estrela de televisão encontrada morta na piscina. As suspeitas recaem sobre o co-apresentador do programa. Mas ele parece ter o álibi perfeito: estava no ar, em directo, no momento do homicídio.

MÚSICA

Rui Veloso - 40 Anos de Carreira

RTP2, 22h53

Gravado no final de Novembro, no Campo Pequeno (Lisboa), o concerto serviu para celebrar os 40 anos de carreira do “pai do rock português”, revisitando temas tão emblemáticos como Chico Fininho, Jura, Um trolha d’ Areosa, Porto sentido ou A paixão. Maro, Miguel Araújo, Dany Silva, Paulo Flores e Manecas Costa foram os convidados de Rui Veloso para a ocasião.

DOCUMENTÁRIOS

A Última Viagem dos Vikings

História, 22h15

Estreia. Reconstituições dramatizadas e simulações ajudam a contar a história dos guerreiros escandinavos, explicando o que os levou “a embarcar numa invasão europeia, onde atacaram mosteiros e aldeias antes de trocarem a brutalidade por diplomacia”, anuncia a sinopse. Hoje é emitido o primeiro par de episódios, Os emigrantes e 100 dias em Paris; os dois restantes, A boa terra e A última batalha dos vikings, vão para o ar daqui a uma semana.

Sita - A Vida e o Tempo de Sita Valles

RTP2, 23h02

Estreia televisiva do documentário realizado por Margarida Cardoso sobre a angolana Sita Valles (1951-1977), uma médica revolucionária antifascista que morreu em Luanda sob circunstâncias misteriosas.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Das condições para a prática de educação física nas escolas à preparação de atletas olímpicos, a reportagem Prova de obstáculos, da jornalista Marta Jorge, toma o pulso ao desporto em Portugal, para tentar perceber por que razão “o país falha em quase todos os marcadores de actividade física europeus, mas consegue vitórias ao mais alto nível”.

Grande Entrevista

RTP1, 2h56

Vítor Gonçalves entrevista Richard Zenith, que há décadas se debruça sobre a obra de Fernando Pessoa e que, com a muito completa e amplamente elogiada obra Pessoa.Uma Biografia, foi finalista do prémio Pulitzer.