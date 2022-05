Partidos tiveram que alterar substancialmente as suas propostas para que o PS lhes desse o seu voto contra.

Com alterações que retiraram o calendário impositivo de 2022 e aligeiraram as condições dos apoios, foi aprovada a proposta-bandeira do Livre 3C – Casa, Conforto e Clima, que promove a eficiência energética e o conforto das habitações.