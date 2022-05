O Livre pôs Lisboa num alvoroço a falar do trânsito, mas mudanças não são para já

Moedas viu a sua proposta de realização de uma consulta pública às ideias do Livre chumbada, mas subscreveu outra dos vereadores do PCP, que visa estudar a “operacionalização” das ideias de redução do trânsito em Lisboa, que foram apresentadas pelo Livre há duas semanas e que puseram a cidade em alvoroço.

O Livre não pede desculpa pelas suas propostas terem sido aprovadas e entende que as ideias que apresentou e que a oposição unida aprovou há duas semanas são, no fundo, “uma missão”. Na cidade, alguns criticaram, outros aplaudiram o encerramento da Avenida da Liberdade ao trânsito aos domingos e feriados ou a redução de 10 km/h nas vias da cidade. Mas, do lado dos opositores, onde se inclui o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, alguns comerciantes e programadores da avenida, logo começaram a surgir estudos e números avulsos de que a medida trará um prejuízo de milhões de e “centenas de despedimentos”. Os vereadores comunistas decidiram pôr alguma água na fervura da discussão e apresentar uma proposta que visa a “operacionalização” destas ideias, com o estudo dos seus impactos e a auscultação das partes interessadas no processo.

A proposta acabou aprovada por unanimidade esta quarta-feira, em reunião de câmara, e até subscrita por PS e Livre, PSD e CDS. Os partidos que governam o município deixaram cair a sua iniciativa de “consulta e discussão pública, não inferior a 45 dias” das ideias do Livre, para subscrever a dos comunistas. Em linhas gerais, a proposta prevê que seja realizada “uma avaliação prévia, técnica e financeira”, pelos serviços municipais, “dos impactos da eliminação parcial do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade em todos os domingos e feriados, nos termos em que foi implementada no passado, ou seja, permitindo o acesso a toda a Avenida pelas laterais. O mesmo para a redução em 10km/h da velocidade de circulação permitida nas várias vias da cidade.

Os vereadores João Ferreira e Ana Jara querem ainda a auscultação de organismos do Estado para a segurança rodoviária, mobilidade e transportes, dos operadores de transporte público, das associações representativas do comércio local, do turismo, da cultura, entre outros organismos e organizações não-governamentais considerados relevantes. Só depois se partirá para a elaboração de uma “proposta concreta de implementação de medidas de restrição do trânsito que pode contemplar experiências piloto de eliminação parcial, de alargamento progressivo” ou até de implementação plena. Essa proposta deverá depois ser submetida a um período de consulta e participação pública, no mínimo de 45 dias, e ser aprovada em reunião de Câmara. As juntas de freguesia deverão também ser envolvidas.

Os vereadores comunistas consideram ainda que deve ser dada “prioridade à implementação de novas zonas de circulação a velocidade reduzida - “Zonas 30” - dentro dos bairros consolidados, proximidade de escolas, zonas de maior densidade de comércio local, zonas de lazer e cruzamentos, a avaliar em função das necessidades”.

Até ao momento da votação, foi longa a discussão, com muitas críticas da oposição à actuação do município. O vereador do PS, Miguel Gaspar, começou por lembrar que as propostas do Livre que foram aprovadas há semanas estão “alinhadas” com um desígnio assumido pela Câmara de Lisboa e plasmado, por exemplo, do Pacto de Acção Climática: reduzir em 70% as emissões da cidade até 2030. E ironizou com uma informação que a câmara publicou na semana passada a propósito da instalação de novos radares onde se lia “Menos velocidade, mais segurança”.

“Carlos Moedas tem uma responsabilidade particularmente singular para com os meus filhos, para com os filhos de todos nós”, disse ainda, criticando a postura do autarca que acusou de “assustar, espalhar o medo, não comunicar de forma construtiva”.

Gaspar, que no anterior mandato tinha a pasta da Mobilidade e foi um dos responsáveis pela implementação do programa “A Rua é sua”, que previa, entre outras coisas, o encerramento da avenida no último domingo do mês, acenou ainda com dados recolhidos nessa altura. “Entre Junho de 2019 e Dezembro de 2019, a Av. da Liberdade, foi a zona da cidade de Lisboa que mais cresceu em termos de volume de pagamentos. Não há qualquer evidência de impactos negativos para o comércio”, disse.

Na resposta, e na ausência de Moedas, foi o vice-presidente, Filipe Anacoreta Correia, a refutar as críticas, afirmando que, como estava, a proposta quer reduzir “cegamente as viaturas”. “Em nosso entender isto não se faz assim. Não há nada pior do que querer agarrar uma agenda e impô-la sem diálogo”, disse.

Mas as críticas seguiram. Ricardo Moreira, vereador do BE, em substituição de Beatriz Gomes Dias, acusou Moedas de criar “um excesso de alarmismo” na cidade.

