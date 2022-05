“Porque é que estás a chorar? Não sei.” Quimbé no Terapia, o novo podcast sobre saúde mental

O PÚBLICO lançou um novo projecto dedicado à saúde mental com produção da jornalista Inês Chaíça. Há um novo tema para ouvir quinzenalmente às quartas-feiras.

É possível que o reconheça de imediato pela voz. Neste primeiro episódio de Terapia, o podcast do PÚBLICO sobre saúde mental, falámos com o actor e dobrador Quimbé.

Mantendo a atitude positiva com a qual o conhecemos, Quimbé falou sobre tristeza e depressão, com base na sua experiência pessoal. O actor recorda um episódio que lhe aconteceu há 20 anos: “Começas a ter sintomas e nem te apercebes que não estás bem. Só te apetece dormir. Não te apetece ver luz. Só estás bem sozinho, tens uma mágoa do caraças e choras... porque é que estás a chorar? Não sei.”

Miguel Ricou, professor na Universidade do Porto e Presidente do Conselho de Especialidade da Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos, traça uma diferença entre uma tristeza e uma depressão. “Há critérios que a pessoa tem de cumprir para dizer que tem este diagnóstico. Mas há muitos subdiagnósticos. Não se pode dizer que eu tenha uma doença, mas merece atenção clínica e é muito importante”, indica.

E dá pistas para sabermos quando devemos procurar ajuda profissional: “Estas dificuldades, que podem ser interpretadas como coisas da vida normal e que não querem dizer que todas estas pessoas precisam de ajuda, mas se não são resolvidas, podem mais facilmente vir a desequilibrar a pessoa e a entrar num quadro de diagnóstico do qual é mais difícil sair”.

Podcast realizado em parceria com a Ordem dos Psicólogos.

