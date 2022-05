Charlene do Mónaco: “A minha saúde ainda está frágil”

A princesa respondeu aos rumores a propósito de existirem problemas no casamento com o príncipe Alberto, tecendo duras críticas a quem fomentou a especulação.

Depois de largos meses afastada do Mónaco, o que deu origem aos mais variados rumores, a princesa Charlene confirmou, agora, em declarações ao jornal francês Nice Matin, que o tempo em que esteve longe dos holofotes foi por causa de questões de saúde, como informado pelo Palácio do Príncipe, que chegou a referir que a mulher de Alberto sofria de um “profundo cansaço geral”​. A princesa deu ainda conta de que está melhor, mas que ainda não se sente a 100%. “A minha saúde ainda está frágil e não quero apressar as coisas”, disse ao Nice Matin.

A ex-campeã olímpica de natação, de 44 anos, regressou ao Mónaco em Março já que a sua saúde apresentava melhorias, anunciou o Palácio do Príncipe na altura. Mas, só recentemente retomou as suas funções oficiais — e, na noite desta terça-feira, marcou presença na Semana da Moda de Monte Carlo, que foi o primeiro evento oficial da filha. “Adorei cada momento que preparava a minha princesa para o seu primeiro evento oficial. Estamos ansiosas por uma grande noite nos prémios da moda”, escreveu na sua conte de Instagram.

No entanto, numa entrevista rara ao Nice Matin, noticiada pela Reuters, Charlene confessou que “tem sido um caminho longo, difícil e doloroso”. Mas, ressalvou: “Hoje, sinto-me mais serena.”

Já sobre os rumores a propósito de existirem problemas no casamento com o príncipe, que o Palácio, o próprio Alberto e familiares da princesa sempre negaram, Charlene teceu duras críticas a quem fomentou a especulação, elogiando o marido por a ter apoiado em todos os instantes. “Como todos os seres humanos, temos emoções, fragilidades, mas a nossa família está exposta à atenção dos media e a mais pequena fraqueza é retransmitida.”

Alberto é filho do falecido príncipe Rainier III e da actriz Grace Kelly, que desistiu de uma carreira em Hollywood para se tornar princesa. Já Charlene, que nasceu na Rodésia, actual Zimbabwe, mas cresceu na África do Sul, evidenciou-se na natação, tendo conquistado três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos All-Africa de 1999, em Joanesburgo, e uma de prata nos Jogos da Commonwealth em 2002. Charlene fez ainda parte da equipa feminina de natação sul-africana que foi aos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, e que terminou em quinto lugar.

Os dois casaram-se numa cerimónia luxuosa no principado, em Julho de 2011, e têm dois filhos: os gémeos Jacques, príncipe herdeiro do Mónaco​, e Gabriella​, condessa de Carladès, com 7 anos. O príncipe tem outros dois filhos que reconheceu: a norte-americana Jazmin Grace Grimaldi e o francês Alexandre Grimaldi-Coste. No início do ano, Jazmin partilhou, nas suas redes sociais, uma fotografia com os quatro.