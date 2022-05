Billie Eilish fala sobre síndrome de Tourette: “Não é como se gostasse, mas sinto que é uma parte de mim”

Durante o programa do comediante David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction, a cantora Billie Eilish desabafou sobre como é ter síndrome de Tourette (ST), com a qual foi diagnosticada aos 11 anos, explicou que encara a doença como sendo parte de si e declarou sentir-se “confiante”. “Não é como se gostasse, mas eu sinto que é uma parte de mim. Eu fiz amigos com a síndrome. E estou bastante confiante”, reconhece, citada pela E! News. A artista falou ainda dos tiques que tem por causa deste transtorno neuropsiquiátrico — os sintomas da ST incluem movimentos e sons involuntários. “Eu puxo a minha orelha para trás e para a frente, subo a minha sobrancelha e estalo o meu maxilar”, exemplifica.

Para Billie Eilish, esses tiques “são muito esgotantes”. E explica: “São coisas que nunca reparariam se estivessem a ter uma conversa comigo”. Contudo, se for filmada tempo suficiente, estes tornam-se visíveis, acrescenta. Mas nem sempre é assim. Quando a artista de 20 anos está em palco, a compor as suas músicas ou até a andar a cavalo, não costuma reparar nos sintomas. Com o tempo, foi também perdendo alguns tiques, o que é comum para quem tem este diagnóstico. Os tiques tendem a surgir entre os 4 e os 7 anos, atingindo a sua severidade por volta dos 11. À medida que os diagnosticados com ST chegam à idade adulta, em aproximadamente metade, os sintomas atingem um nível mínimo, desaparecendo quase por completo, diz Associação Portuguesa de Síndrome de Tourette (APST).

a que as pessoas ainda encarem a doença como algo engraçado. “A forma mais comum de as pessoas reagirem é rir porque pensam que eu estou a tentar ser engraçada”, conta, acrescentando que se sente “bastante ofendida com isso”. Não obstante, sente-se bem quando tem a oportunidade de falar sobre a síndrome de Tourette. “Eu adoro responder a perguntas sobre a síndrome porque é muito interessante, e eu estou incrivelmente confusa com ela e não a percebo”, confessa.

A artista mostra-se ainda surpresa com o número de pessoas que foram diagnosticadas com oeste transtorno neuropsiquiátrico, referindo casos de artistas que vão ter com ela a dizer “na verdade eu sempre tive Tourette”. “Foi algo realmente interessante para mim, porque fiquei do tipo ‘Tens? O quê?!’”

A primeira vez que Billie Eilish falou sobre o diagnóstico da doença foi em 2018, numa história publicada na sua conta de Instagram. Na altura, surgiram múltiplas compilações de tiques da artista online.

Segundo a Associação Portuguesa de Síndrome de Tourette (APST), cerca de 1% das crianças e adolescentes têm um diagnóstico de ST. Geralmente, os rapazes são três vezes mais propensos a terem tiques do que as raparigas. De 15 de Maio a 15 de Junho assinala-se o Mês da Sensibilização para a Síndrome de Tourette. A associação tem um ciclo de conferências online a decorrer até ao próximo dia 14 de Junho.

Texto editado por Bárbara Wong