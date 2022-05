Polestar chega com ambição de marcar o segmento premium

O Polestar 2, o primeiro 100% eléctrico de uma marca que nasceu com o objectivo de desenvolver soluções de mobilidade eléctrica que não descuram a performance, viu a luz do dia em 2020, mas só agora, dois anos depois, chega a território luso, com Portugal a integrar os planos de expansão global da marca, cuja gama começou por um híbrido.

O carro, que será disponibilizado com três grupos propulsores, já pode ser configurado e encomendado, a partir de 49.900€, sendo que o processo de vendas será feito exclusivamente online. Presencialmente, a marca reserva momentos de contacto com os modelos e conversas com técnicos sobre os vários aspectos dos automóveis, que poderão ocorrer nos futuros Espaços Polestar ou Destinos Polestar — abrirão espaços físicos em Lisboa e no Porto, sendo que o primeiro inaugura na área no Norte do país, no último trimestre do ano.

Resumidamente, o Polestar 2 é proposto em três versões. Com um único motor de 170 kW (224cv), a debitar 330 Nm, são propostas as versões autonomia standard, apoiada numa bateria de 69 kWh, que permite uma autonomia de 470 quilómetros, e alargada, com uma bateria de 78 kWh, capaz de percorrer até 540 quilómetros com uma única carga. Há ainda uma proposta com dois motores, um por eixo, que entrega uma potência combinada de 300 kW (408cv) e um binário máximo de 660 Nm. Neste caso, a autonomia, de 482 quilómetros, é assegurada por uma bateria com capacidade de 78 kWh.

Como seria de esperar numa marca com ambições de se afirmar entre as propostas premium, o Polestar 2 pode ser equipado com opcionais que permitirão acrescentar valor, mas, neste caso, o emblema optou por reuni-los em pacotes em detrimento da personalização, que dificulta o processo de entrega dos carros. Casos do Plus Pack, com tejadilho de vidro panorâmico ou sistema de áudio Harman Kardon com 13 altifalantes, ou o Pilot Pack, com diversos assistentes à condução: cruise control adaptativo e assistência ao piloto, câmara de visão de 360 graus, sensores de estacionamento completos e reconhecimento do condutor. Para os equipados com o sistema de dois motores, há ainda um Performance Pack, que adiciona amortecedores Öhlins Dual Flow Valve ajustáveis, pinças de travões dianteiras Brembo de quatro pistões, jantes de alumínio forjado de 20’’ e pneus Continental SportContact™ 6 sob medida.

No entanto, não é só pelo luxo que a Polestar quer vingar. A marca tem a intenção de se tornar sustentável em toda a linha e, no caso do Polestar 2, garante ter exigido dos seus fornecedores um rigoroso compromisso ambiental e ético. Um exemplo é a utilização da tecnologia blockchain para fornecer rastreabilidade do cobalto usado nas suas baterias; outro, a opção de ter de série um interior em que não são usados materiais de origem animal.

Outro ponto em destaque, salienta a Polestar, é a segurança, tendo obtido uma classificação de segurança Euro NCAP de cinco estrelas.