Os vinhos que marcaram a minha vida: Vítor Sobral

O chef e homem do leme do grupo Esquina elege os vinhos da sua vida. Sempre com a respectiva companhia como denominador comum.

Nasceu em casa, no Seixal, e foi lá que descobriu os princípios da cozinha. Na outra margem, em Lisboa, aprendeu a aplicá-los. Hoje, mais de três décadas passadas desde as primeiras experiências com tachos, está à frente do grupo Esquina, que abriu o quinto restaurante, nos Açores, confirmando um legado de sucesso. Nos últimos anos Vítor Sobral tem conjugado a gestão da própria marca com a organização de experiências gastronómicas para clientes externos e é no meio dessas andanças que volta e meia é chamado para conduzir jantares vínicos para e com produtores.

Fiel à sua terra de mar e guardador de um carinho especial pela margem sul do Tejo, não esquece o primeiro evento de vinhos que fez com Ermelinda Freitas, que lhe abriu a ideia e o paladar para os pairings de comida de panela com moscatel – sugestão que repetiria, anos mais tarde, na Herdade da Barrosinha, com o fortificado da casa.

Os vinhos que guarda na memória trazem o aroma de momentos felizes partilhados com amigos e família, provando que nem sempre é o que se bebe, mas com quem se escolhe beber.

Quando se bebe um vinho que parece tão bruto no primeiro embate, não há como esquecê-lo, para o bem e para o mal. No caso, correu muitíssimo bem e ainda hoje, se me pedirem para sugerir um tinto, é neste vinhas velhas que penso. Há muitos anos, Leonor Freitas ofereceu-me umas garrafas e aconselhou-me a deixá-lo repousar pelo menos cinco anos. Quando as abri, o vinho estava soberbo. Imagino como teria ficado se lhes tivesse dado mais tempo.

Moscatel de Setúbal 30 anos, José Maria da Fonseca

Perdi a conta à variedade de moscatéis que provei na vida. Fazem-se coisas extraordinárias na Península de Setúbal. Este é um daqueles casos em que o vinho aparece para nos fazer felizes, sobretudo em momentos de partilha. Imagine-se um serão com amigos, um copo de moscatel refrescado – seria incapaz de estragá-lo com casca de limão e gelo – e um bom queijo. Fica logo tudo melhor. Este, gosto de casá-lo com queijo de Azeitão, sugestão que me fez há muitos anos o [enólogo Domingos] Soares Franco e que ainda hoje repito.

Catarina Branco, Quinta da Bacalhôa

Haverá, com certeza, gamas altas mais interessantes para quem aprecia vinhos mais trabalhados, mas este, para mim, é um branco seguro, infalível naquilo que se propõe e por isso sempre apropriado, seja à mesa ou só como aperitivo para acompanhar canapés. Simples e descomplexado, sem grande acidez e com fim de boca agradável, é exactamente o que procuro num vinho branco para todas as ocasiões.

AAA Premium Branco, Herdade da Comporta

Só de pronunciar a palavra “Comporta”, a minha memória vai imediatamente para as bancas de peixe e marisco do mercado de Setúbal, e vem-me à memória toda a azáfama que antecede a chegada do produto à cozinha. Se alguma vez bebi este vinho enquanto andava às compras? Não, mas a sensação de conforto e satisfação que retiro de ambos os momentos é muito semelhante.

Depoimento recolhido por Nelma Viana

Este artigo foi publicado no n.º 3 da revista Solo.