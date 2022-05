Portugal recebeu pedido de Abramovich para a venda do Chelsea

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, revelou nesta quarta-feira que Portugal recebeu uma carta de Roman Abramovich, que tem passaporte português, a solicitar a autorização para a venda do Chelsea.

“Portugal recebeu ontem [terça-feira], durante a noite, uma carta da parte de Roman Abramovich a pedir autorização a Portugal. Estamos a analisar essa carta, faremos a devida concertação com a Comissão Europeia e, em breve, daremos a nossa resposta”, afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, questionado pela agência Lusa à margem de uma visita à Escola Portuguesa de Cabo Verde, na Praia.

Esta declaração surge depois de o Governo britânico ter aprovado a venda do clube londrino a um consórcio liderado pelo bilionário norte-americano Todd Boehly. Um processo desencadeado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e que levou às sanções aplicadas a oligarcas russos em diferentes latitudes.

“Em relação ao Chelsea, naturalmente que há aqui um ponto absolutamente fundamental: Portugal aplica as sanções que foram decretadas pela União Europeia. Nós fazemo-lo de forma rigorosa, fazemo-lo sem excepções, e é assim que nós aplicamos as sanções”, acrescentou João Gomes Cravinho.

Uma vez que Roman Abramovich detém passaporte português, as autoridades nacionais terão também de autorizar o negócio, noticiou a BBC. “O Governo britânico está a estudar possibilidades de alienação daquilo que é, neste momento, propriedade de uma pessoa que está na lista de sanções. Estamos em diálogo com o Governo britânico, com a Comissão Europeia, mas seremos intransigentes na aplicação das nossas obrigações jurídicas”, afirmou o governante português, na terça-feira.