Governo não renovou benefício fiscal da propriedade intelectual

A lei que isentava de IRS metade dos rendimentos provenientes de criação literária, artística ou científica caducou a 1 de Janeiro. O alerta vem da Accão Cooperativista, que reclama do Governo a reposição do benefício.

Prorrogado ano após ano, o artigo 58.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais determinava que só 50 por cento dos rendimentos provenientes de criação literária, artística ou científica fossem tributados para efeitos de IRS, estabelecendo ainda que o valor retirado à massa colectável não poderia exceder dez mil euros. Em vigor até ao final de 2021, o artigo caducou no passado dia 1 de Janeiro sem que boa parte dos visados tenha dado por isso, diz a Acção Cooperativista (AC), que mantém a esperança de que se trate apenas de um atraso e que, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, que está a decorrer até ao final desta semana, o Governo venha a propor ao Parlamento a prorrogação deste benefício para o ano corrente.