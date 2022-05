Quarta na TV: denúncia, desespero, mistérios e a visão de Ribeiro Telles

CINEMA

Lucy

Fox Movies, 19h50

Thriller de ficção científica escrito e realizado por Luc Besson, com Scarlett Johansson e Morgan Freeman como protagonistas. Lucy é forçada a transportar dentro de si uma droga sintética. Quando é apanhada e agredida, o saco rompe-se, os estupefacientes são assimilados pelo seu organismo e ela começa a sentir uma série de efeitos físicos e mentais, como uma força excepcional e uma capacidade única de absorver conhecimento.

Jane Eyre

AMC, 20h20

Cary Fukunaga dirige esta versão, nomeada para um Óscar pelo guarda-roupa, do romance de Charlotte Brontë. Depois de uma juventude difícil, Jane Eyre (Mia Wasikowska) torna-se preceptora de uma menina francesa, protegida do rico e intimidante dono do castelo de Thornfield (Michael Fassbender). Acaba por se apaixonar por ele, sem imaginar o terrível segredo que irá descobrir e que a fará fugir.

Um Monstro de Mil Cabeças

TVCine Edition, 22h

Um filme-denúncia realizado pelo mexicano Rodrigo Plá, que adapta a obra homónima de Laura Santullo, também responsável pelo argumento. Quando o seguro de saúde recusa comparticipar o tratamento do marido com cancro, uma mulher desesperada e revoltada pega numa arma e decide raptar o coordenador do hospital, para o forçar a continuar o tratamento, mesmo sem autorização da seguradora.

Cela 211

Cinemundo, 22h30

Juan Oliver é o novo guarda de uma prisão de alta segurança. No primeiro dia de trabalho, um incidente fá-lo desmaiar. Os colegas levam-no para uma cela enquanto o tentam reanimar. Nesse preciso momento, rebenta um motim. Ele é deixado na cela vazia. Quando volta a si, está do lado errado da barricada. Para não ser visto como inimigo, muda de roupa e finge ser um dos reclusos. Conforme vai assistindo ao que se passa lá dentro e percebendo as razões e intenções do líder do motim, compreende que, ali, nada é o que parece. Escrito e realizado por Daniel Monzón, este thriller psicológico ganhou oito prémios Goya, entre os quais melhor realizador, actor (Luís Tosar), actor revelação (Alberto Ammann), actriz secundária (Marta Etura) e argumento.

SÉRIES

Magpie Murders

AXN, 22h

Estreia. Esta é uma história dentro da história, feita de crime e mistério, que adapta à televisão o best-seller de Anthony Horowitz – o primeiro da série focada na personagem de Susan Ryeland. Ela, editora de livros, recebe de um dos seus autores mais bem-sucedidos o manuscrito do último tomo de uma saga policial. Apercebe-se de que está inacabado. Descobre também que o escritor está morto. É então que começa a perceber que a obra que tem nas mãos pode não ser apenas ficção. Mais: pode conter pistas para explicar a morte dele e conduzir ao seu assassino. Leslie Manville e Tim McMullan protagonizam esta série britânica em seis partes, para acompanhar semanalmente.

Superman & Lois

TVCine Action, 22h10

Estreia da segunda época da série que imagina um Super-Homem e uma Lois Lane mais adultos do que o normal, já com filhos e uma vida doméstica que os obrigou a voltarem a Smallville, a terra onde Clark Kent cresceu. Nesta nova leva de 15 episódios, Clark e Lois lidam com os filhos, a política, o jornalismo local, problemas conjugais e um novo grupo de miúdos com superpoderes.

DESPORTO

Futebol: Roma x Feyenoord

SIC, 19h55

Directo. Comandada por José Mourinho, a Roma apurou-se para a final da Liga Conferência e vai disputá-la com os neerlandeses do Feyenoord na Arena Kombëtare, em Tirana (Albânia). O jogo é arbitrado por István Kovács.

DOCUMENTÁRIOS

Terra de Grandes Felinos

Odisseia, 13h19

Maratona de seis episódios preenchidos pelos dramas, as lutas e as personalidades de três dinastias de leões, captados de perto, na Zâmbia, por Nathan Pilcher e Sam Davies.

Ásia Desde o Céu

Odisseia, 22h30

Depois de Singapura, Malásia e Índia, a série que observa países asiáticos a partir do céu – através de imagens captadas por helicópteros, drones e satélites – parte para o seu último destino: Indonésia.

A Vossa Terra

RTP2, 23h

Arquitecto paisagista, ecologista, professor, político, crente num futuro em que “o homem vai juntar a cidade e o campo”. A visão de Gonçalo Ribeiro Telles (1922-2020) é recordada neste documentário realizado, em 2016, por João Mário Grilo, que “revela, “através das imagens, das paisagens e das palavras do próprio arquitecto, a filosofia de vida e a obra deste homem singular”, explica a sinopse.