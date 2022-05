Ostinato rigore: Isabel Soveral em concerto

Isabel Soveral (1961-) é uma das presenças mais constantes, mas também das mais discretas, na cena da criação musical contemporânea em Portugal. Atrasado pela pandemia, um concerto monográfico dedicado à sua obra, a pretexto do seu 60.º aniversário, foi finalmente apresentado pelo Sond'Ar-te Electric Ensemble tanto no Porto (Casa da Música) como em Lisboa (O'culto da Ajuda), onde tivemos oportunidade de o apreciar graças, uma vez mais, à iniciativa de Miguel Azguime, a quem couberam as palavras iniciais.