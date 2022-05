Um terço dos alunos e metade dos professores apresentam sinais de sofrimento psicológico

Quanto mais velhos, mais tristes, irritados ou nervosos. Um terço dos alunos portugueses apresenta sinais de sofrimento psicológico e metade dos professores também. Estas são algumas das conclusões do estudo “Saúde Psicológica e Bem-estar”, do Ministério da Educação, que é apresentado esta terça-feira em Santa Maria da Feira. É a primeira vez que a tutela promove um balanço relativo à saúde mental das crianças, jovens e docentes do ensino público. Os dados foram recolhidos entre 22 de Fevereiro e 8 de Março deste ano e foram entrevistados alunos entre os 5 e os 18 anos.