Grande operação de buscas: DCIAP e PJ investigam suspeitas de desvios em seis milhões de euros de fundos europeus

O Ministério Público e Polícia Judiciária estão a levar a cabo uma grande operação de buscas em todo o país para investigar suspeitas de desvios em seis milhões de euros atribuídos em fundos europeus, apurou o PÚBLICO.​

Trata-se de apoios co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, não tendo o valor da alegada fraude ainda sido contabilizado.

A SIC avançou esta manhã a existência de uma operação de buscas no âmbito de uma investigação a fundos europeus, não adiantando mais detalhes.

O PÚBLICO sabe que o inquérito corre no Departamento Central de Investigação e Acção Penal, estando a cargo da equipa especializada na investigação de desvio de fundos público, coordenada pela procuradora Ana Carla Almeida.

Além de buscas domiciliárias e não domiciliária, ainda se está a realizar uma busca num escritório de advogados.

Os principais visados da investigação são as oito entidades beneficiárias destes fundos, que tem um valor global de seis milhões e 242 mil euros, e vários dos seus fornecedores. Os montantes foram atribuídos no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - Compete 2020 e os programas operacionais regionais Norte 2020, Centro 2020 e Lisboa 2020.

Só a autoridade de gestão do Compete 2020 aprovou até final de Março mais de 107 mil projectos, com incentivos no montante de perto de 7,7 mil milhões de euros. Até essa altura, tinham sido feitos ao abrigo deste programa pagamentos no valor de quase cinco mil milhões.