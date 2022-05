APAV registou 84 homicídios em 2021, 40% deles em contexto de violência doméstica

Nos 33 homicídios em contexto de violência doméstica incluem-se 18 pessoas do sexo feminino. Mais de um terço dos homicídios foi praticado em Lisboa. Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e de Terrorismo apoiou cerca de 100 novas pessoas.

No ano passado houve 84 homicídios em Portugal e, desses, quase 40% foram em contexto de violência doméstica. Estes dados recolhidos pelo Observatório de Crimes de Homicídio da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2021, em notícias de jornais, incluem os homicídios ocorridos em contexto de violência doméstica, as situações mais amplas em que agressores e vítimas coabitavam, e três infanticídios.