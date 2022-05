Castelo Branco tem um novo banco de voluntariado para unir quem quer ajudar

O objectivo é ser um espaço de encontro entre voluntários e as organizações que promovem acções de voluntariado. Está a funcionar na Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento (ALAD).

A Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento (ALAD) criou o Banco Local de Voluntariado de Castelo Branco (BLV), que conta já com 11 entidades parceiras. O objectivo é ser um espaço de encontro entre as pessoas que expressam a sua disponibilidade e vontade em serem voluntários, e as organizações que promovem acções de voluntariado e que reúnem condições para integrar voluntários e coordenar o exercício da sua actividade.

O BLV foi criado através de um protocolo entre a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) e a ALAD, onde se encontra actualmente em funcionamento.

Recebe um mês de assinatura do PÚBLICO Foto Costumas ler os nossos artigos e queres melhorar o P3?

Preenche este breve questionário e recebe uma assinatura do PÚBLICO durante um mês

“O BLV é uma estrutura local facilitadora do voluntariado que, actuando em subsidiariedade e usufruindo da proximidade e do conhecimento das características de cada comunidade, contribui para a promoção, organização e aprofundamento do voluntariado (...)”, lê-se na nota.

O BLV tem como parceiros a Câmara de Castelo Branco, Associação Voluntário Idoso Só, Banco Alimentar Contra a Fome (AVISO), Liga dos Amigos do Hospital Amato Lusitano (HAL), Liga Portuguesa Contra o Cancro e Cáritas Interparoquial de Castelo Branco, Reciclagem, Arte e Solidariedade (RAS), Santa Casa da Misericórdia Castelo Branco, Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Junta de Freguesia de Castelo Branco e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) - Delegação Castelo Branco.

A ALAD é uma associação privada sem fins lucrativos, que iniciou a sua actividade em 1998 para dar resposta às necessidades dos grupos mais vulneráveis na sequência da identificação de vários problemas sociais e situações de risco existentes no concelho de Castelo Branco.

A associação procura promover a inclusão social, igualdade de oportunidades e de género e não-discriminação.