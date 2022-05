Divulgação de documentos secretos chineses expõe violação de direitos humanos contra a comunidade uigur

Dezenas de milhares de arquivos policiais, fotografias e documentos oficiais de altos funcionários do Partido Comunista da China (PCC) chegaram às mãos da BBC e de outros meios de comunicação internacionais, que confirmaram a sua autenticidade e que os divulgaram esta terça-feira, oferecendo uma prova da magnitude do sistema prisional estabelecido por Pequim e do tratamento desumano imposto à minoria religiosa uigur, na região de Xinjiang.