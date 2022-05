Prédios da Câmara do Porto com reabilitação premiada continuam por habitar

Quando em Julho de 2016 Rui Moreira e o seu então vereador da habitação, o socialista Manuel Pizarro, anunciaram um programa de reabilitação de casas no centro histórico do Porto, convidaram a comunicação social a visitar três edifícios (dois deles tratados como uma unidade) da Rua de Trás. Eram os maiores e talvez os mais emblemáticos de um projecto de reabilitação de casas no centro histórico destinadas a habitação social. No total, eram 17 edifícios e a reabilitação, com um custo previsto de 4,1 milhões de euros, deveria estar pronta até ao fim de 2018. A empreitada dos prédios da Rua de Trás não terminou na data prevista, mas foi concluída no ano seguinte – um deles em Fevereiro de 2019 e o outro no final desse mesmo ano, segundo o arquitecto responsável pelo projecto. Até agora, no entanto, os edifícios continuam por habitar.