É possível “estragar” o metabolismo?

O que é o metabolismo? É possível estragá-lo com dietas loucas? Se sim, como recuperar? Perguntas como estas abundam nas redes sociais e são o foco deste episódio do podcast Vitamina P. Convidamos a nutricionista Rita Rocha de Macedo, autora do livro O Segredo do Metabolismo (Editora Planeta), para nos esclarecer as dúvidas.

Os danos metabólicos ocorrem quando o metabolismo do nosso corpo - ou seja, a forma como o nosso corpo utiliza energia - se adapta para funcionar com pouca energia (obtida da alimentação) devido a períodos de intensa restrição calórica ou exercício. Mas é possível voltar a acelerar o metabolismo, explica Rita Rocha de Macedo.

“O organismo, de estar tantas vezes [no ciclo de] perder peso versus aumento de peso, ou má alimentação versus boa alimentação, acaba por se tornar muito mais lento e a gastar calorias a uma velocidade menor. Daí a pessoa a ficar depois com o metabolismo mais lento”, explica a especialista. “Eu não gosto de dizer de dizer ‘estragar’ porque conseguimos sempre depois alterá-lo ou tentar acelerar”, acautela.

Durante a conversa com a nutricionista Rita Rocha de Macedo, falamos sobre a forma como o metabolismo funciona e aquilo que o influencia. Há ainda tempo para falar dos chamados “alimentos termogénicos”, conhecidos por acelerar o metabolismo. A canela, a pimenta e a erva-doce são alguns exemplos. “São aqueles que apresentam uma maior capacidade de produção de calor e para os quais o organismo gasta mais calorias a digerir”, explica a nutricionista. “Mas eu não gosto muito de sugerir alimentos como aceleradores do metabolismo, porque isto leva a que as pessoas prefiram alguns alimentos em detrimento de outro. E estes alimentos só por si não fazem milagres”, salienta.

A fechar o episódio, o primeiro de uma série sobre o impacto de dietas extremas no nosso organismo, falamos sobre os benefícios nutricionais dos caracóis e dos estudos em torno deste petisco de Verão.

