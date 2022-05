Venda do Chelsea precisa de “luz verde” do Governo português? Ministro confirma contactos com Reino Unido

Roman Abramovich, magnata que (ainda) detém o clube londrino, tem passaporte português. BBC avançou que negócio de venda do Chelsea apenas pode avançar com “luz verde” do Governo português.

O ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou, esta terça-feira, contactos com o Governo britânico sobre a venda do Chelsea, clube de futebol detido pelo magnata russo Roman Abramovich. A BBC avançou que a venda do clube londrino terá obrigatoriamente de receber “luz verde” do Governo português para se concretizar, já que o empresário é cidadão português, tal como o PÚBLICO revelou em Dezembro.

Em visita de Estado a Cabo Verde, João Gomes Cravinho abordou o tema, relembrando que Abramovich é um cidadão sob sanções da União Europeia pela proximidade com o presidente russo Vladimir Putin.

“Em relação ao Chelsea, naturalmente que há aqui um ponto absolutamente fundamental: Portugal aplica as sanções que foram decretadas pela União Europeia. Nós fazemo-lo de forma rigorosa, fazemo-lo sem excepções, e é assim que nós aplicamos as sanções, é assim que nós vamos continuar a aplicar as sanções”, adiantou o ministro.

João Gomes Cravinho não explicou contudo quais são exactamente as obrigações jurídicas portuguesas neste tema, dizendo apenas que Portugal será “intransigente” na sua aplicação.

Roman Abramovich foi um dos primeiros nomes na lista de sanções apresentadas pela União Europeia pela proximidade com o regime do Presidente russo Vladimir Putin, após a invasão russa da Ucrânia. Bruxelas considera que o dono do Chelsea “teve acesso privilegiado” a Putin e que foi através desta ligação que o magnata conseguiu amealhar uma riqueza considerável.

Na sequência deste pacote de sanções, o magnata viu todos os seus bens congelados. As sanções foram anunciadas oito dias depois de Abramovich anunciar a venda do Chelsea – clube de futebol que comprou em 2003 –, embora a decisão de venda tenha alegadamente sido tomada meses antes.

A venda do clube londrino a um consórcio liderado pelo magnata Todd Boehly, co-proprietário da equipa de basebol dos Los Angeles Dodgers, está na derradeira fase, tendo já sido feita uma oferta de compra no valor de 4,25 mil milhões de libras (4,95 mil milhões de euros).