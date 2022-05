Cooperativa cultural Oficina em Guimarães com nova direcção artística tripartida

Na sequência da saída de Fátima Alçada, são agora três os directores: Rui Torrinha para as Artes Performativas, Marta Mestre para as Artes Visuais, Catarina Pereira para as Artes Tradicionais.

A Oficina, cooperativa responsável pela gestão dos espaços culturais de Guimarães, distrito de Braga, tem uma nova direcção artística composta por três elementos, foi anunciado esta terça-feira. Rui Torrinha passa a ser director artístico para as Artes Performativas, Marta Mestre assume o cargo de directora artística para as Artes Visuais, enquanto Catarina Pereira é a nova directora artística para as Artes Tradicionais.

A composição da nova direcção artística d'A Oficina foi revelada durante a apresentação do projecto para a criação de um Plano Estratégico Municipal para a Cultura, que decorreu no Teatro Jordão, em Guimarães.

Esta alteração acontece na sequência da saída, em Março deste ano, de Fátima Alçada, no âmbito de “um processo de reestruturação”.

Segundo o município de Guimarães, esta nova direcção artística estabelece “a interligação de um ecossistema cultural para Guimarães e complementa a renovação na estrutura d'A Oficina, com o objectivo de afirmar a instituição de “banda larga”, através de um plano colectivo e que envolve toda a equipa no cruzamento disciplinar da programação”.

“Existe a possibilidade de criarmos pensamento através de diversos pontos e a forma como se relacionam entre si, como se relacionam com o território, com as associações culturais ou com os criadores, e encarar a forma como tudo se interliga na estratégia municipal para a cultura e, também, do ponto de vista artístico e das diferentes equipas d'A Oficina que assume um papel importante na estratégia cultural de Guimarães”, salientou o vereador da cultura da autarquia, Paulo Lopes Silva.

A Oficina é responsável pela gestão de vários espaços culturais de Guimarães: Centro Cultural Vila Flor, Centro Internacional de Artes José de Guimarães, Casa da Memória, Teatro Oficina e Palácio Vila Flor.