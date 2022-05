Rejeitada proposta do PSD de actualização de 4% dos salários na função pública

A proposta do PSD para actualizar os salários da função pública a 4%, em linha com a taxa de inflação, foi rejeitada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). Já foram também chumbadas propostas da bancada comunista para que os trabalhadores com vínculos precários fossem integrados nos respectivos serviços públicos até que sejam concluídos os processos do programa de regularização do PREVPAP.

No primeiro dia de votações na especialidade, o PS e a Iniciativa Liberal chumbaram a proposta de actualização dos salários dos funcionários públicos a 4%, o PCP absteve-se e as restantes bancadas votaram a favor.

Na área da administração pública, a bancada comunista viu também ser chumbada a sua proposta de admissão de 1500 trabalhadores no Instituto de Segurança Social.

No âmbito das transferências do OE, o PAN conseguiu aprovar, por unanimidade, uma proposta sobre transparência do financiamento público a associações e demais entidades de direito privado. “A partir do ano de 2022, o Governo assegura a divulgação pública, com actualização anual, da lista de financiamentos por via de verbas do Orçamento do Estado a associações e a outras entidades de direito privado”, segundo refere a iniciativa da deputada única do PAN, Inês Sousa Real.

Já a sua proposta para a atribuição de uma licença para trabalhadoras que sofrem de “dores graves e incapacitantes durante o período menstrual” foi rejeitada.

O Livre conseguiu aprovar a sua proposta para a promoção do “reforço da formação nas forças e serviços de segurança nas áreas dos direitos humanos, nomeadamente questões LGBTQI+, igualdade de género e antirracismo”. Só o Chega votou contra, seguindo a dura crítica que Ventura fizera no debate da manhã a esta proposta.