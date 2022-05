PS aceita baixar o IVA sobre produtos de higiene menstrual

O PS e o Governo já aceitaram propostas do PAN, do Livre e da Iniciativa Liberal. Taxação fiscal das criptomoedas será ponderada no OE2023.

A taxa do IVA sobre os produtos de higiene menstrual, que hoje está nos 23%, vai passar a ser reduzida, ou seja, ficando nos 6%, à semelhança, do que já acontece com os copos menstruais desde 2016. O PÚBLICO sabe que o Governo já aceitou esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2022 apresentada pelo deputado único do Livre, Rui Tavares.