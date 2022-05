Pedro Bogas proposto para a presidência da Carris

O gestor é quadro da IP e foi administrador do Metro de Lisboa e assessor de Sérgio Monteiro na secretaria de Estado dos Transportes.

A Câmara de Lisboa, que detém a tutela da Carris, vai votar nesta segunda-feira a nomeação de Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas para presidente da empresa, sucedendo a Tiago Farias, que a lidera desde 2016.

Pedro Bogas é quadro da IP desde o tempo da Refer e já foi administrador do Metro de Lisboa e membro do gabinete do secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro.

Da proposta do município constam também os nomes de Ana Cristina Pereira Coelho, Sara Maria Pereira do Nascimento, Maria Albuquerque Lopes Duarte e Fernando Pedro Peniche de Sousa Moutinho para o conselho de administração da Carris.

Ana Coelho e Sara Nascimento são quadros da CP. A primeira é directora financeira e a segunda foi a responsável pela operação dos suburbanos de Lisboa. Maria de Albuquerque Duarte foi adjunta do Paulo Lemos na Secretaria de Estado do Ambiente durante o governo de Passos Coelho. Fernando Moutinho, que já foi deputado do PSD, é proposto como administrador não executivo e não remunerado.