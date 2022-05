Não realizou o sonho de ser princesa, mas Jan Hugo é “rainha” da memorabilia da família real britânica na Austrália

Tendo começado a sua colecção em 1981, com uma moeda comemorativa do casamento entre Carlos e Diana, a australiana ostenta agora a maior colecção real da Austrália, sendo a maior parte dedicada à rainha.

A australiana Jan Hugo não chegou a ver o seu sonho de infância, de ser uma princesa, tornar-se realidade. Porém, agora, aos 61 anos e numa altura em que já é avó, é descrita por muitos como a rainha das recordações reais da Austrália, com mais de dez mil peças sobre a família real britânica. E tem um desejo: aumentar a sua colecção depois de Isabel II comemorar o seu Jubileu de Platina, uma festa agendada para o primeiro fim-de-semana de Junho.

“Vossa Majestade, se estais a assistir, espero que tenhais uma celebração maravilhosa do vosso Jubileu e espero que tenhais muitos, muitos mais anos como nossa rainha porque todos vos amamos”, disse Jan Hugo na sua sala de estar em Nulkaba, a cerca de 120 quilómetros a norte de Sydney.

Tendo começado a sua colecção em 1981, com uma moeda comemorativa do casamento entre o príncipe Carlos e Diana, Jan Hugo ostenta agora a maior memorabilia real da Austrália, sendo a maior parte dedicada à rainha, com mais de 2500 peças sobre si.

Retratos dos monarcas britânicos espreitam de todo o tipo de pratos de porcelana, canecas, chaleiras e bases para copos que enchem os armários da casa da australiana, ao lado de manequins e estatuetas de plástico da rainha.

Reformada do seu trabalho no comércio a retalho e com os dias ocupados com os netos, Jan Hugo declara que admira a ética de trabalho da rainha. “Ela fez um trabalho maravilhoso. Quantas pessoas conhece (que têm) o mesmo trabalho há mais de 70 anos e que tiveram de fazer algum tipo de dever todos os dias? Penso que disseram que só parou uns quantos dias desses 70 anos, em que estava demasiado doente para fazer alguma coisa”, observou a mulher.

Jan Hugo já conheceu o príncipe William (que confessa ser o seu preferido) e a duquesa de Cambridge, Kate, quando o casal esteve na Austrália, assim como o príncipe Carlos e a duquesa de Cornualha, Camila. Mas nunca conheceu pessoalmente a rainha, já que, por altura de uma das visitas da monarca à Austrália, Jan era uma jovem mãe e não podia tirar folga do trabalho.

Questionada sobre o que a sua família pensava da sua colecção, Jan Hugo gracejou sobre o facto de os seus genros acharem que ela “devia estar presa algures”. “As raparigas dizem apenas ‘oh não, nós não queremos lidar com isto quando morreres’”, contou, ressalvando que “os netos escolheram todas as suas peças para guardar quando eu ‘cair do poleiro’”.

Isabel II assinalou sete décadas como rainha em Fevereiro, tendo-se tornado, no início de Maio, a terceira a carregar uma coroa durante mais tempo no mundo inteiro. A partir de 2 de Junho, estão agendados quatro dias de eventos do Jubileu de Platina para celebrar o marco histórico.