Ponte da Barca abre hotel rural junto à Serra do Oural

O Cotto do Gatto terá 28 quartos, piscina exterior e bar. Inspirado nas tradições locais e do Alto Minho, nasce para “dar impulso turístico à região” e estreia-se a tempo do Verão.

Ponte da Barca vai passar a contar com um novo hotel de 4 estrelas, com estreia prevista para Junho, segundo informação daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo.

O hotel, em Grovelas, fica junto à Serra do Oural, “envolvido por montes verdejantes”, e foi baptizado de Cotto do Gatto, em “homenagem à toponímia original do local onde está localizado”.

Com 28 quartos, o complexo inclui quatro suítes, sendo um dos quartos adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Entre as atracções, a piscina exterior com bar e a biblioteca e lounge “com vista panorâmica​”, estando nos planos um futuro spa. As boas vistas são garantidas e há muitas actividades de natureza (e não só) para fazer em redor.

Foto Cotto do Gato dr

Com um investimento anunciado de “cerca de 4 milhões de euros, prevendo-se a criação até dez postos de trabalho”, o Cotto do Gato inspira-se na região: é o caso dos quartos, “tanto nos materiais utilizados como na decoração”, sendo que cada um tem uma temática que “se interliga com os usos e costumes desta região alto-minhota: mel, vinho, trigo, oliveira, terra, alfazema e água”.

Para o presidente da autarquia, Augusto Marinho, citado em comunicado, o novo hotel “vai dar impulso turístico à região”.

No site do hotel já é possível fazer reservas, com preços de abertura desde cerca de 110 euros.