Casa do Alentejo torna-se uma embaixada de Estremoz esta semana

Na Casa do Alentejo em Lisboa celebra-se Estremoz de 25 a 28 de Maio, com mostras do “melhor do concelho”, entre produções várias e actividades culturais.

A chamada Semana de Estremoz ocupa o belíssimo edifício às Portas de Santo Antão a partir de quarta-feira, dia em que, entre outros, há mostra de artesanato do concelho, com as barristas Maria Inácia Fonseca (Irmãs Flores) e com Ricardo Fonseca, degustação de doces e licores regionais (estes de Josefa Calhordas), e também se pode apreciar o trabalho ao vivo dos alunos do curso de olaria de Estremoz, uma arte que, assim, vai conquistando novas mãos para sobreviver ao tempo.

Na quinta-feira, o programa passa pela estreia do novo vídeo dedicado ao turismo em Estremoz e de uma outra iniciativa, o centenário do Teatro Bernardim Ribeiro, incluindo poesia encenada, seguida de uma arruada dos Bonecos de Estremoz “vivos” pela Academia Sénior de Estremoz, cujo artesanato também pode ser admirado. Na mostra de artesanato, será tempo de conhecer os trabalhos do artesão Carlos Pereira e da barrista Inocência Lopes. Há ainda espaço para degustações em harmonia com vinhos, a cargo do restaurante e produtor Howards Folly, com o chef Hugo Bernardo; e para ver e ouvir o Grupo de Cantares Vozes da Idade de Ouro.

Na sexta, a partir das 15h, além de degustações de queijos e enchidos, o artesanato fica por conta da artesã Conceição Cunha e da barrista Isabel Pires; com a música por Paulo Lopes e Grupo de Revista da Academia Sénior.

No sábado, a festa, a partir das 15h, termina com doces e licores regionais e o Grupo Rosas de Maio de Veiros.

A organização do evento é da câmara municipal de Estremoz, em parceria com a Casa do Alentejo em Liboa. O programa completo e horários podem ser consultados no site do município.