Ra Kalam Bob Moses estreia-se em Portugal em “modo oração”

Se esta história fosse igual a tantas outras, começava com Ra Kalam Bob Moses a ser contactado por jovens músicos, admiradores do seu percurso enquanto baterista e percussionista de jazz, conhecedores das suas gravações com Roland Kirk, Gary Burton, Paul Bley, Dave Liebman, Jack De Johnette, Keith Jarrett ou Pat Metheny, ou até dos seus históricos álbuns enquanto membro do grupo The Free Spirits. Só que Bob Moses – que desde o seu despertar espiritual prefere ser tratado por Ra Kalam e habitualmente junta os seus dois nomes para que quem o vê ou ouve não perca a ligação entre um e outro –, não é um músico muito dado a histórias comuns e, sobretudo, não é homem de gastar horas de vida agarrado ao passado. Daí que esta história comece com um post de Ra Kalam numa rede social, há cerca de ano e meio, chamando a atenção para jovens “percussionistas visionários que muita gente não conhece”. E nessa lista, que partilhava com quem o quisesse ouvir, nomeava, entre outros, o luso-catalão Vasco Trilla e o português Pedro Melo Alves.