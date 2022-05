A guitarra de Kurt Cobain vale quatro milhões e 200 mil euros

A Fender Mustang de 1969 do teledisco de Smells Like Teen Spirit , dos Nirvana, foi vendida num leilão este domingo.

A guitarra eléctrica mais cara alguma vez vendida num leilão é a guitarra para canhotos que Kurt Cobain usou no teledisco de Smells Like Teen Spirit, dos Nirvana, bem como na gravação dos álbuns In Utero e Nevermind. Foi vendida este domingo, 22 de Maio, por quatro milhões e meio de dólares, pouco mais de quatro milhões e 200 mil euros. Cobain, que morreu em 1994, já tinha o recorde da guitarra mais cara de sempre a ser vendida num leilão: a acústica que usou em 1993 no MTV Unplugged foi vendida em 2020 por seis milhões de dólares, mais de cinco milhões e 600 euros.

Normalmente, uma Fender Mustang, o modelo favorito de Cobain — neste caso, uma azul de 1969 — costuma custar pouco mais de mil euros. Desta feita, foi vendida num leilão online e pelo telefone pela leiloeira Julien's Auctions, dedicada ao pop/rock, a um coleccionador de Indianápolis, no Indiana: Jim Irsay, dono da equipa de futebol americano Indianapolis Colts. Não foi o único candidato, já que houve vários coleccionadores a subirem a parada da estimativa original do valor da guitarra: 600 mil dólares, mais de 561 mil euros.

Antes disso, a guitarra já tinha estado em exposição no Experience Music Project, em Seattle, Washington, a cidade natal dos Nirvana. Uma parte dos lucros da venda da guitarra e de outros itens do músico será doada pela família Cobain a uma iniciativa da família Irsay para lidar com questões de saúde mental chamada Kicking the Stigma.