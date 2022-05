Segunda na TV: educação, um western, poliamor e o regresso de O da Joana

CINEMA

Segunda Vida

SyFy, 19h02

Comédia dramática de Hervé Mimran sobre um homem de negócios (interpretado por Fabrice Luchini) que vive cheio de pressa, sem tempo para nada que não seja trabalhar – muito menos, para tratar minimamente bem aqueles que o rodeiam. Depois de sofrer alguns AVC, Alain deixa de conseguir falar como dantes e é despedido. É então que consulta uma terapeuta com quem vai não só reaprender a falar como a ser uma pessoa melhor.

As Filhas do Fogo

TVCine Edition, 22h

Três jovens mulheres conhecem-se casualmente e decidem ter uma relação poliamorosa. O que elas mais desejam é livrar-se de todas as regras sociais que estrangulam o amor, a paixão e o erotismo. Com o tempo, juntam-se-lhes outras. Assim nasce o grupo a que chamam de Filhas do Fogo. Realizado pela argentina Albertina Carri, segundo um argumento seu e de Analía Couceyro, este filme dramático inaugura o ciclo Viagem à América Latina, que fica em exibição no canal ao ritmo de uma sessão por noite, até 26 de Maio, a esta hora. Seguem-se As Mil e Uma, da também argentina Clarisa Navas (amanhã); Um Monstro de Mil Cabeças, do mexicano Rodrigo Plá (quarta-feira); e Três Verões, da brasileira Sandra Kogut (quinta).

Histórias de Uma Vida

RTP2, 23h19

França, Verão de 1919. O mundo vive o rescaldo da I Guerra Mundial. Preso na cela de um quartel quase deserto está um soldado condecorado pela sua coragem, que agora aguarda julgamento. Acusado de crimes contra a pátria, está determinado a não pedir perdão. Entretanto, cá fora, o seu cão ladra sem parar. Histórias de Uma Vida adapta o romance homónimo de Jean-Christophe Rufin, com realização de Jean Becker e interpretações de François Cluzet, Nicolas Duvauchelle e Sophie Verbeeck.

Hell or High Water - Custe o Que Custar!

Hollywood, 23h20

Dois irmãos ameaçados de expropriação estão determinados a salvar a casa de família. Resolvem então assaltar as sucursais do banco que os ameaça com a penhora. Tudo acontece de modo relativamente pacífico, até se cruzarem com Marcus Hamilton, um ranger do Texas conhecido pela inteligência e pelas capacidades de observação. Nomeado para quatro Óscares, o western de David Mackenzie conta no elenco com Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges, Dale Dickey e Gil Birmingham.

SÉRIES

Culpas e Desculpas

RTP2, 22h01

A minissérie escocesa segue dois irmãos que atropelam um homem idoso, fogem do local e tentam encobrir o sucedido, mas têm cada vez mais dificuldade em impedir que a verdade venha à tona. A primeira temporada é reposta hoje, para recordar a história a tempo da estreia da segunda leva de episódios, que chega na sexta-feira.

Os Goldberg

Fox Comedy, 1h11

Primeiro par de episódios da sétima temporada da sitcom que encapsula, pela lente do (já não tão pré-)adolescente Adam e respectiva família, o significado de crescer nos EUA dos anos 1980.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

É presidente do Conselho Nacional de Educação. Na televisão, foi a directora pedagógica da Rua Sésamo durante uma década. Maria Emília Brederode Santos é a convidada de Fátima Campos Ferreira no episódio de hoje.

CULINÁRIA

O da Joana

24Kitchen, 15h

Estreia da segunda temporada do programa em que Joana Barrios, – actriz, performer, figurinista, fashionista, blogger, mãe... – reinveste naquele que classifica como “um superpoder do quotidiano”: cozinhar. Aprendeu a matéria no restaurante da família em Montemor-o-Novo (onde até um príncipe serviu), preparou pitéus ocasionais na televisão (os mais famosos, na “casa” de Cristina Ferreira) e publicou os livros de receitas Nhom Nhom (para bebés) e O da Joana. Barrios confecciona pratos caseiros com sabor e originalidade, sem lugar para alimentos processados e repudiando o desperdício alimentar. São servidos de segunda a sexta-feira, com repetição às 21h. Neste primeiro episódio, sugere uma refeição para impressionar a sogra.