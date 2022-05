“Intitulava-se doutor”: os casos de Sofia, João e Maria

Há dois anos, Sofia recorreu ao botox para se sentir mais bonita e ficou com “o rosto deformado”. João quis ver-se livre dos pelos em algumas zonas do corpo com uma sessaõ de laser e sofreu queimaduras de 1º e 2º grau. Maria quis reduzir as bochechas e a inrevenção também não cooreu bem. São três breves histórias de arrependimento.