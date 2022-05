Júlio Verne nunca imaginou uma Alcântara assim!

Deriva o abstruso título da inusitada paixão que os técnicos do Metropolitano de Lisboa (ML) parecem ter pela obra de Júlio Verne, ao desenharem um projecto de extensão da Linha Vermelha como o presente a discussão pública. Culto à ficção científica do cidadão mais ilustre de Nantes, ou fãs do jogo de espelhos que Schüfftan montou para os cenários da mítica Metrópolis, de Fritz Lang, talvez mesmo do futurismo inultrapassável de Fortunato Depero e do seu grafismo cheio de pujantes máquinas em locomoção.