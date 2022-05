Djokovic e Nadal não são os únicos favoritos em Roland Garros

John McEnroe não tem dúvidas: apesar dos seus 19 anos, Carlos Alcaraz é um dos principais favoritos ao triunfo no torneio de Roland Garros, a par dos credenciados Novak Djokovic e Rafael Nadal. O antigo número um mundial e agora comentador no canal Eurosport ressalta o facto dos dois tenistas mais experientes não terem competido tanto como gostariam a caminho de Paris, o que acaba por elevar as hipóteses de Alcaraz, o fenómeno do ténis espanhol que, no espaço de um ano, subiu de fora do top 100 ao sexto lugar do ranking mundial e é o tenista com mais torneios ganhos em 2022: quatro.